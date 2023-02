Molenbeek lanceert haalbaarheidsstudie voor waterpark aan Weststation

In 2021 zei Van Damme dat het de bedoeling is dat het park in 2026 zou kunnen opengaan. "Dat is nog steeds de doelstelling", zegt Van Damme. "De haalbaarheidsstudie moet in oktober afgelopen zijn. In het najaar kunnen we dus beslissen om de oproep voor de effectieve bouw te lanceren. Dan is er nog twee jaar tijd om het effectief te bouwen."

Wat het kostenplaatje zal zijn, is nog niet duidelijk. "Maar het is niet de bedoeling dat de overheid het financiert", benadrukt Van Damme. "Een privé-exploitant moet het bouwen en uitbaten, net zoals dat bij Océade het geval was."