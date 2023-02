Druk kruispunt aan Harmoniepark in Antwerpen wordt conflictvrij gemaakt

De overschakeling past in het kader van de uitrol van de zogenaamde verkeerslichtencoördinatiecomputer. "Dat is een centrale computer die stapsgewijs de aansturing van de 360 verkeerslichten in en rond Antwerpen overneemt", aldus Nagels. Door alle verkeerslichten aan te sluiten op die centrale computer, verhoogt de verkeersveiligheid en -doorstroming.