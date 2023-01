België verliest een van zijn zes trappistenbrouwerijen en dat is jammer maar geen ramp

Er is zo nog een bier, zei Vanrafelghem, 'Mont de Cats' van de Abdij op de Katsberg in Frans Vlaanderen. Die heeft geen eigen brouwerij maar het bier wordt gebrouwen in Chimay. Ook dat is dus een trappist maar geen 'Authentic Trappist Product'.

De Internationale Vereniging Trappist waakt immers zeer streng over de criteria voor de toekenning van dat logo en Vanrafelghem begrijpt ook wel waarom dat zo is, er is vroeger immers heel veel misbruik van gemaakt.

De criteria waar ze niet van afwijken zijn dat het bier effectief binnen de muren van de abdij gebrouwen moet worden, door en onder supervisie van monniken en dat alle winst moet geïnvesteerd worden in de abdij of de gemeenschap, of dat ze moet gedoneerd worden aan liefdadigheid.

Dat derde criterium noemt Vanrafelghem heel belangrijk. Winst is niet het voornaamste doel, in feit is bier een bijkomstigheid, een 'means to an end', een middel om te overleven. Het leven gewijd aan God en het leven volgens de regels van Benedictus, is het allerbelangrijkste en daarnaast ook de kwaliteit van het bier. In feite kun je dat een beetje vergelijken met ambachtelijke, artisanale brouwerijen, zo zei ze, want die gaan eigenlijk op dezelfde manier aan de slag. Ook voor hen is winst maken niet het hoofddoel, het gaan hen meer om de belevenis.