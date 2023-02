Beveren voert circulatieplan in om vracht- en sluipverkeer uit centrum van Melsele te houden

Er wordt momenteel gewerkt op de N70-gewestweg in Beveren. Daardoor rijden heel wat auto’s en vrachtwagens door het centrum van deelgemeente Melsele. Maar het gemeentebestuur van Beveren wil niet dat dat zo blijft, als de werken klaar zijn. Daarom komt er een circulatieplan in Melsele.

"Op de N70 is er vaak file", zegt schepen Raf Van Roeyen (CD&V). "En dan zien we dat het verkeer vanuit Antwerpen die file probeert te vermijden, door via het centrum van Melsele te rijden. Daarom gaan we in het centrum een aantal ingrepen doen: sommige straten worden éénrichtingsverkeer, en in andere straten komt er een knip. Het is de bedoeling dat we zo het verkeer op de gewestweg kunnen houden, weg uit de bebouwde kom waar er scholen zijn."

Tegen midden februari moeten de werken op de N70 klaar zijn. Tegen dan wil Beveren het circulatieplan in Melsele invoeren.