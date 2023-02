Runderen in Zulte zijn gestorven door ondervoeding en niet door zwerfvuil

Een hobbyveeteler uit Zulte had laten weten dat hij op korte tijd vijf koeien had verloren nadat wellicht zwerfvuil in hun voeder was terecht gekomen. Maar uit onderzoek van Dierenwelzijn blijkt nu dat het om ondervoeding gaat. "We hebben een klacht binnengekregen en die klacht is onderzocht en nu blijkt dat de runderen ondervoed waren", zegt Ann Heylens van Dierenwelzijn.