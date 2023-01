Dode bij brand in flatgebouw in Sint-Gillis: grote rookpluim boven Zuidstation

In de Gisbert Combazstraat in Sint-Gillis is rond 10 uur brand uitgebroken in een flatgebouw. Daarbij kwam één persoon om. De brandweer moest een aantal mensen uit het brandende gebouw evacueren. Ook verschillende huisdieren konden worden gered.

Zes mensen werden ter plaatse verzorgd, vier moesten overgebracht worden naar het ziekenhuis. Er was in de buurt van het Brusselse Zuidstation urenlang een grote rookpluim te zien. Het gebouw is onbewoonbaar. Het gemeentebestuur zal de bewoners nu helpen om een tijdelijk nieuw onderkomen te vinden. De bewoners krijgen ook psychologische begeleiding om de gebeurtenissen te verwerken.