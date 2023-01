Canadese zanger Justin Bieber verkoopt zijn muziekrechten "voor zo'n 200 miljoen dollar"

Volgens de topman van Hipgnosis is de impact van Justin Bieber op de muziekcultuur de voorbije 14 jaar opmerkelijk geweest. "Op slechts 28-jarige leeftijd is hij een van de weinige bepalende artiesten van het streamingtijdperk die de hele muziekindustrie nieuw leven hebben ingeblazen en een loyaal en wereldwijd publiek hebben meegenomen op een reis van tienerfenomeen tot belangrijk artiest".



De deal zou "één van de grootste ooit zijn voor een artiest jonger dan 70". De liedjes van Bieber (die bekend is van hits als "Baby", "Boyfriend", "Sorry" en "Love yourself") werden al meer dan 30 miljard keer gestreamd op Spotify alleen. Op dat platform heeft hij maandelijks ook bijna 82 miljoen luisteraars.