Cannabisplantage ontdekt in voormalig café in Diepenbeek

In Diepenbeek is een cannabisplantage ontdekt in een voormalig café dat leegstond. De politie trof er 700 wietplanten aan. Twee personen zijn gearresteerd en meegenomen voor verhoor. De politie kwam de plantage op het spoor nadat er vorige week een andere cannabisplantage was ontdekt in Heusden-Zolder.