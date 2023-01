De vijf boeken van de week: de vertaling van de debuutbundel van Amanda Gorman, "het grappigste boek van het jaar" en een bezoek aan de kathedraal van Antwerpen in de 16e eeuw   

In de kathedraal was er heel wat bedrijvigheid: er werden per dag soms meer dan 100 missen gehouden aan de talrijke zijaltaren. Daartussen liepen ook nog handelaren, kleinvee en honden. Er waren heel wat klachten over de stank die in de kathedraal ging, een plaats die weinig verlucht was: de lichaamsgeuren van pelgrims en noodlijdenden met allerlei abcessen bleven er hangen en er was ook een lijkgeur.

Iedereen die het zich financieel kon permitteren, liet zich toen begraven in de kathedraal. In tijden van pest en oorlog was er een grote toestroom van overledenen en werden de lijken soms al opgegraven vooraleer ze volledig ontbonden waren. "Het moet een penetrante geur geweest zijn", vertelt Wauters op Radio 1.