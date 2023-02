Dierenvoedselbank Poezewoef in Wilrijk bestolen: "Stelen van mensen die het niet breed hebben, is verschrikkelijk"

Dierenvoedselbank Poezewoef aan de Palmanshoevestraat in Wilrijk heeft dieven over de vloer gekregen. "Toen we maandag materiaal in onze garage wilden opbergen, zagen we dat de poort los was", vertelt oprichtster Corry van den Brande. "In de garage staat het eten voor de katten. De rekken en de containers waren leeg. Er lagen nog twee zakjes met voedsel. Zo'n 400 kilogram kattenbrokken en zeker 20 dozen met nat voedsel zijn verdwenen. Dat is verschrikkelijk. Je steelt van mensen die het financieel moeilijk hebben."