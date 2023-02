11 dure zadels van paarden gestolen uit manege in Harelbeke: schade rond 10.000 euro

De diefstal gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag. Maandag is een sluitingsdag voor de Gaverranch. "Dinsdag hadden we pas 's avonds onze eerste activiteit en dan hebben we de diefstal vastgesteld", zegt Laura Lecluyse, uitbaatster van de manege.

"In totaal lagen er 30 zadels in dezelfde kamer, maar de dieven graaiden er maar elf mee", gaat Laura verder. "Uiteraard gingen ze voor de mooiste en de duurste. Ze kozen ook voor de kale zadels. Het onderzadel, de stijgbeugels, de riemen en dergelijke hebben ze laten liggen. Nochtans kosten die dingen ook veel geld."