Kunnen Duitse en Amerikaanse tanks oorlog in Oekraïne doen kantelen? "Belangrijke beslissing, maar nog geen gamechanger"

"We zien al maanden dat Oekraïne en Rusland met ongeveer dezelfde middelen tegenover elkaar staan", verduidelijkt Bolder. "Dat gaat dan vooral over tanks van Sovjet-makelij, waar ze beiden over beschikken. En dat heeft geleid tot een soort van standstill, een patstelling zeg maar: het front staat volledig stil. De Oekraïners hebben dus nood aan iets nieuws om een doorbraak te forceren."

"We zagen dat in september, toen opeens de HIMARS -de meervoudige raketwerpers van de Amerikanen- werden geleverd, ook door Duitsland. Daarmee konden de Oekraïners toen de provincies Charkov en Cherson voor het grootste deel bevrijden. Maar nu zien we al een tijdje opnieuw die patstelling, dus de Oekraïners hebben weer iets nieuw nodig, iets dat beter is."

Want de Russen beginnen langzaam opnieuw terrein te winnen. "De Oekraïners vechten misschien wel beter en zijn meer gemotiveerd dan de Russen, maar Rusland heeft enorm veel mensen en middelen", zegt Bolder. "De laatste weken zien we dat de Oekraïners langzaam weer teruggedrongen worden."