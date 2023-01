E40 vannacht vijf uur lang afgesloten tussen Erpe-Mere en Aalst

Verkeer dat richting Brussel gaat wordt omgeleid via lokale wegen. Verkeer moet de snelweg verlaten in Erpe-Mere en reizen via de Oudenaardse -en Gentsesteenweg richting de oprit in Aalst, waar het de weg naar Brussel kan vervolgen. Richting Gent is er geen hinder.

Om 3.00 uur gaat de snelweg opnieuw open.

Meer informatie over deze werkzaamheden is te vinden op de website van Wegen en Verkeer.