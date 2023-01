Europees Hof voor de Rechten van de Mens neemt klacht tegen Rusland in behandeling over MH17-ramp

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zal bekijken welke rol Rusland speelde bij de ramp met het vliegtuig MH17 in 2014. Een rechter in Den Haag had eerder twee Russen en een pro-Russische Oekraïner schuldig bevonden voor het neerschieten van dat toestel. Maar nu wordt ook bekeken wat de verantwoordelijkheid is van de Russische staat. Het is de eerste keer dat een internationale rechter zich buigt over de verantwoordelijkheid van de vliegramp.