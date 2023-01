Brusselse discotheek Fuse kan (voorlopig) opnieuw twee dagen per week open

De Brusselse discotheek Fuse kan voorlopig opnieuw twee weken per week open tot in de vroege uurtjes. Dat meldt Leefmilieu Brussel aan persagentschap Belga. Midden januari sloot de nachtclub de deuren, omdat het de geluidsnormen en het sluitingsuur dat het Brussels Gewest had opgelegd, onwerkbaar vond. Nu wordt de Fuse voor de keuze gesteld: ofwel binnen de twee jaar verhuizen ofwel de geluidsoverlast binnen diezelfde tijd volledig oplossen.