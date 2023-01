3.000 ramen met gedichten, gratis bundel, nieuwe start voor Antwerpse stadsdichters: Poëzieweek viert de vriendschap

De weesgedichtenactie begon in Aalst in coronatijd, breidde vorig jaar uit met enkele pilootgemeenten, maar is nu in volle schwung. Organisator Toon De Grez van bibliotheek Utopia in Aalst: "Niet enkel in Aalst, maar in 95 bibliotheken, in 95 steden en gemeenten zijn "weesgedichten" aangeboden. En daarvan is 97 procent geadopteerd; meer dan 3.200 gedichten vinden hun weg naar een raam."