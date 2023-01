Gent vraagt snelle oplossing voor overbevolking in gevangenis: "Situatie onmenselijk voor gevangenen én cipiers"

De Gentse burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) vraagt met een burgemeestersbesluit een snelle oplossing voor de overbevolking in de gevangenis. "Er zitten nu bijna dubbel zo veel mensen als er capaciteit is, in overvolle cellen. Nergens is de situatie zo schrijnend als in Gent. Dit is onhoudbaar, ook voor het personeel", zegt De Clercq. Gent wil nu dat de hogere overheden het probleem tegen begin mei oplossen.