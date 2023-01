Oplichting, witwassen, corruptie: 11 mensen en 3 vennootschappen vervolgd voor gesjoemel bij verkoop van voetbalclub Anderlecht

Zo is er volgens het gerecht geknoeid met de gegevens en papieren van de transfer van ex-Anderlechtspeler en Rode Duivel Leander Dendoncker. Coucke moest volgens die gegevens een commissie van 2 miljoen euro ophoesten aan het bedrijf Henrotay, terwijl dat geld in realiteit helemaal niet met die transfer te maken had. Ook via andere valse constructies en facturen leek het alsof de nieuwe eigenaar van Anderlecht Henrotay nog 3 miljoen moest betalen. Het gerecht vermoedt dat de voormalige bestuurders hem langs de kassa wilden laten passeren voor zijn hulp bij de zoektocht naar een overnemer.