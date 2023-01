Gezin in Heule onwel door CO-vergiftiging nadat ze barbecue als verwarming gebruikten in huis

Het was iemand van het gezin zelf die de hulpdiensten verwittigde in de nacht van maandag op dinsdag. Het gezin had in huis een barbecue aangestoken om zich te verwarmen. De vader had hoge waarden in zijn bloed en moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Ook de vrouw en drie kinderen moesten preventief naar het ziekenhuis. Gelukkig is niemand in levensgevaar.