Lokaal spekgladde wegen morgenvroeg: "Je moet echt wel uitkijken"

Zaterdag blijven er veel lage wolken hangen met eerst wat motregen of enkele sneeuwvlokjes. Nadien komen er enkele opklaringen, vooral in het zuidoosten van het land. De maxima schommelen tussen 0 of ­-1 graad op de Hoge Venen en 3 of 5 graden in Vlaanderen.

Zondag begint met opklaringen, geleidelijk neemt de bewolking toe gevolgd door lichte regen in het westen en het centrum. De maxima schommelen tussen 0 en ­-1 graad in de hoge Ardennen, 5 graden in het centrum en tot 7 graden aan de kust.