Hackers vallen woonzorggroep Curando uit Ruiselede aan: "Sorry, we hebben ons vergist"

Directeur Dirk Lips riep de Raad van Bestuur in een spoedzitting bijeen om te beslissen of ze wel zouden onderhandelen. "Ik vond dat een belangrijke en vooral morele vraag", vertelt Lips. "We kwamen tot de conclusie dat we niet verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van het internet, maar wél voor de privacy van de mensen waarvoor we zorgen. En dat wilden we beschermen. Daarvoor moesten we dus onderhandelen, en ja, desnoods betalen."