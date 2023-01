Hasselt en Kortessem schrijven brief naar 9 buurgemeenten over fusie: “Ze zijn van harte welkom om mee te doen aan de voorstudie”

Het Hasseltse stadsbestuur en Kortessem willen met de brief van vandaag vermijden het verwijt te krijgen dat niet alle buurgemeenten de kans hebben gekregen mee te doen met de fusie. Burgemeester Steven Vandeput: "We hebben gisteren op de gemeenteraad beslist een mogelijke fusie met Kortessem te onderzoeken, en het is maar netjes als gemeente dat je de buurgemeenten laat weten wat je van plan bent. Ze zijn van harte welkom om mee te doen aan de voorstudie.”