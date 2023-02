In Vilvoorde opent de eerste WijKeuken: "Mensen samenbrengen rond eten werkt verbindend"

De WijKeuken ligt in de Leuvensestraat in Vilvoorde en is iedere donderdag en vrijdag open. "Iedereen kan er gaan eten en betaalt volgens wat hij of zij kan missen. Donderdag is er de officiële opening met de eerste soepschepping. In plaats van een lintje door te knippen, zal onze schepen van cultuur de eerste soeplepel uitscheppen. En vrijdag houden we een opendeurdag waar iedereen welkom is", aldus Thomassen.