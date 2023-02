Frituur 't Brökske moet verdwijnen door verbreding rivier Berwijn in Voeren

In april vorig jaar is er een eerste ontmoeting geweest met de uitbaters van de frituur met de boodschap dat hun zaak op korte tot middellange termijn moet verdwijnen. De frituur is nu nog open, maar de uitbaters weten intussen wanneer het gebouw weg moet.

"De uitbaters van 't Brökske krijgen tot het einde van het jaar. Dan zouden ze hun activiteiten moeten stopzetten en zou een groot deel van het gebouw al moeten verdwijnen", zegt de burgemeester. "We blijven contact houden met de uitbaters en hopen op hun volle medewerking. We gaan ook bekijken hoe we hen kunnen helpen, maar dat zal niet met financiële middelen zijn."