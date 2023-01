Indiase miljonairsdochter Devanshi Sanghvi (8) "kiest" voor sober leven in streng religieuze orde

Bij de start van de ceremonie was het meisje nog bij haar ouders en droeg ze een diamanten kroon en rijkelijk versierde gewaden (eerste Instagrampost hieronder). Maar nadien moest ze haar haren laten afscheren en een sober wit kleed dragen (tweede Instagrampost hieronder). Op foto's is ze te zien met een bezem die ze zal gebruiken om insecten van haar pad te vegen om te voorkomen dat ze er per ongeluk op stapt. Devanshi woont nu in een klooster. Ze is een van de jongste kinderen ooit die afstand gedaan hebben van hun materiële bezittingen om in een religieuze orde in te treden.