"Je moet de oorsprong van iets niet veranderen": teleurgestelde reacties over Achels bier dat binnenkort geen trappist meer is 

Jacques Snepvangers komt speciaal uit Nederland voor de eerste keer naar de Achelse Kluis in Hamont-Achel. "Net op de dag dat je hoort dat het bier zijn naam waarschijnlijk verliest", lacht hij. "Het is zeker jammer, dus wij gaan vandaag zeker nog genieten van de trappist."

Wandelaars Johan Peels en Peter Jan vinden de naamswijziging ook jammer. "Ik drink altijd graag een trappistenbiertje en deze trappist was wel speciaal omdat die hier in de Achelse Kluis gebrouwen werd bij de kloosters en de paters. Vroeger liepen die paters hier nog rond, dat gaf net iets meer sfeer. Maar dat is nu vergane glorie", zegt Johan. Hij wandelt hier regelmatig samen met een groep en haalt dan ook weleens bier in het winkeltje van de Achelse Kluis. "Aan de buitenkant ziet het er nog mooi uit, aan de binnenkant is het een beetje vervallen. Het is jammer als het bier geen trappist is, maar als het hetzelfde blijft smaken, drinken wij dat ook. Al is het dan abdijbier", besluit Peter Jan.

De winkel benadrukt dat de smaak van het bier niet zal veranderen.