Jean-Marie Pfaff krijgt een gepersonaliseerd "Goeiemorgen Morgen!"-hemd

Pfaff heeft zijn Gouden Schoen nog altijd en koestert hem. "Hij is extra bijzonder want ik heb hem laten handtekenen door Péle, de Braziliaanse wereldster die in december helaas overleden is." Pfaff krijgt vaak de vraag of hij de schoen niet wil verkopen. "Van over de hele wereld stellen mensen die vraag. Ze willen ook mijn gehandtekende truitje van Diego Maradonna. Een gelijkaardig truitje werd ooit verkocht voor 7 miljoen euro. Ik zou er veel geld mee kunnen verdienen, maar voorlopig hou ik dat liever bij.”