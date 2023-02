Kortrijkse basisschool supportert als de beste voor voetbalclub KV Kortrijk en mag zaterdag op familietribune

Het was een hels kabaal in de turnzaal van de Vrije Basisschool Sint-Paulus in Kortrijk, toen de spelers van KV Kortrijk binnenkwamen. De voetbalclub had hen uitgedaagd om vijf acties op poten te zetten, waarmee ze moesten bewijzen dat ze échte supporters zijn. De inzet? De familietribune van het Guldenporenstadion in Kortrijk, waar KV Kortrijk zaterdag thuis speelt tegen KV Oostende. Voor die match wil KVK zoveel mogelijk supporters verzamelen. In Sint-Paulus hebben ze alvast een bijzonder enthousiast en lawaaierig publiek gevonden.