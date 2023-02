Krakers Vredeshuis in Gent moeten op 1 februari uit het pand 

In Gent hebben actievoerders een historisch en beschermd pand gekraakt om te protesteren tegen de verkoopplannen van het stadsbestuur. In het pand was vroeger het Vredeshuis gehuisvest. Het stadsbestuur zegt dat het niet anders kan dat het pand te verkopen want er is geen geld voor de dure renovatie die nodig is. Schepen Hafsa El-Bazioui (Groen) laat weten dat er gezocht is naar oplossingen. "Maar het is onmogelijk, het gebouw is niet meer brandveilig en het is voor onze stad onmogelijk om het gebouw te renoveren, want er is geen geld voor"