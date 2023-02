Kringwinkel Okazi opent boetiek in centrum van Hasselt

Met de Okazi Boutique in het centrum van Hasselt wil de kringwinkel je inspireren met originele ideeën en combinaties van tweedehands spullen, voor in je interieur of je garderobe. "We zullen daar de unieke stukken die we bij de kringwinkel binnenkrijgen verkopen", vertelt Heidi Pex van Okazi. "Wij zoeken die op voorhand uit, in ons inzamelpunt in Kiewit. Mensen zullen dus in de boetiek snel pareltjes kunnen scoren, zonder urenlange zoektochten in de gewone kringwinkels. We hebben een mooi aanbod van tweedehandskleding voor mannen en vrouwen, maar ook schoenen en accessoires. En je vindt er ook unieke woondecoratie, boeken en LP's, en allemaal aan betaalbare prijzen."