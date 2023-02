Een kerkstoel aan jouw keukentafel? Sint-Gummaruskerk in Lier geeft stoelen gratis weg  

De Sint-Gummaruskerk in Lier deelt binnenkort gratis al haar kerkstoelen uit. Die moeten weg omdat er restauratiewerken aan de gang zijn. Voor die werken wordt de kerk binnenkort helemaal ontruimd. Het zou om bijna 500 stoelen gaan, die in twee modellen komen. Geïnteresseerden kunnen ze gratis afhalen in de kerk op 10 februari van 10 tot 17 uur.