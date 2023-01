Vrachtwagenchauffeurs kunnen makkelijker boete krijgen als ze in dorpskernen rijden

Verkeersbord "C23" doet misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar de afbeelding onderaan het artikel herken je waarschijnlijk wel. Een vrachtwagen in een cirkel met daaronder een gewichtsaanduiding. Gemeentebesturen kunnen dit bord ophangen om zwaar verkeer te weren uit bepaalde woonwijken of uit het centrum van een stad of dorp. Dat moet de verkeersveiligheid verbeteren.

Voortaan zullen gemeentebesturen ook makkelijker boetes kunnen uitdelen aan vrachtwagenchauffeurs die het verbod negeren. Daarvoor waren enkele aanpassingen nodig van de verkeersregels, en die zijn nu doorgevoerd.

Zo was er bijvoorbeeld soms discussie of een vrachtwagen al dan niet te zwaar was. Bij zo'n discussie moest het voertuig in principe gewogen worden, een omslachtige procedure. De federale regering heeft daarom de weg over verkeersbord C23 aangepast: voortaan wordt rekening gehouden met het theoretische laadgewicht van een vrachtwagen. Het doet er dus niet meer toe of een vrachtwagen al dan niet leeg is.

De Vlaamse Regering heeft ondertussen beslist dat slimme ANPR-camera's gebruikt mogen worden om te controleren of vrachtwagens zich aan de regels houden. Het afdwingen van het vrachtwagenverbod kan voortaan dus automatisch gebeuren.