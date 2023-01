Man opgepakt die vermoedelijk achter de bombrieven in Spanje zat

In het noorden van Spanje is een 74-jarige man opgepakt. Hij wordt ervan verdacht bombrieven te hebben verstuurd naar onder andere de Oekraïense ambassade in Madrid, vermoedelijk als kritiek op de oorlog in Oekraïne. Volgens de Amerikaanse krant The New York Times vermoeden de Amerikaanse en Europese inlichtingendiensten dat een Russische paramilitaire groepering achter de bombrieven zit.