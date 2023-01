Medebedenker van "Sesamstraat" Lloyd Morrisett (93) overleden

Cooney reisde maandenlang door de VS om leraren, kinderpsychologen en televisieproducenten te interviewen voor een studie met de titel "The potential uses of television in preschool education". In die tijd had de helft van de schooldistricten in het land geen kleuterscholen. "Er zijn meer gezinnen die een televisie hebben dan dat ze een badkuip, een telefoon, een stofzuiger of een gewoon dagblad hebben", schreef Cooney in haar conclusie van de studie, die gefinancierd werd door Carnegie Corporation, waar Morrisett op dat moment werkte.