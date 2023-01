Mobiel recyclagepark in Hasselt zorgt voor verwerking frituurvet, kaarsen en kurk

Het mobiele recyclagepark staat elke woensdag in een andere wijk. Inwoners kunnen een kleine hoeveelheid afval naar het bemande punt brengen in hun eigen wijk. "We krijgen wat metaal, piepschuim, oude elektroapparaten, maar ook veel frituurolie binnen", vertelt Mick Gomez-Jorge die de inwoners helpt bij het sorteren van het afval. "Ze mogen wel maar een kleine hoeveelheid afval meebrengen, want hier is niet zo heel veel plaats in deze container." In verschillende bakken ligt het afval in beeld. "Mensen mogen eigenlijk maar een volle winkeltas naar hier brengen, anders moeten ze naar het gewone containerpark", aldus Gomez-Jorge.