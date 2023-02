Natuurpunt niet akkoord met nieuwe procedure om bouw van Scheldetunnel tegen te houden

"Jammer dat er op voorhand geen overleg was met de andere natuurgroepen, dan hadden we de puzzel kunnen leggen en was deze procedure niet nodig geweest", zegt Jef Van de Wiele, voorzitter van Natuurpunt Waasland. "Toen we hoorden dat Lantis meer dan een miljoen kubieke meter water ging wegpompen voor de bouw van de Scheldetunnel, zagen we een win-winsituatie om een deel van dat water naar ons te krijgen. Zo zijn we tot een overeenkomst gekomen."