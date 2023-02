Nazareth wil Oekraïense vluchtelingen onderbrengen in leegstaand klooster van Eke

De gemeente wil in het gebouw een kinderopvang inrichten op het gelijkvloers en op de eerste verdieping zo’n 20 Oekraïense vluchtelingen onderbrengen. Voor die opvang krijgt Nazareth subsidies van de overheid.

Het klooster van Eke, ook bekend als Godshuis de Lichtervelde, is een beschermd gebouw uit 1880. Tot voor enkele jaren verbleven er nog zusters, de laatste jaren was er een woonzorgcentrum gevestigd. De gemeente Nazareth onderhandelt momenteel over de huurprijs met de eigenaar van het gebouw, de vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu. Als er een akkoord gevonden wordt, kunnen de eerste Oekraïners er eind februari, begin maart hun intrek nemen.