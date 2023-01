Nederlandse vlag hangt (opnieuw) ondersteboven in de Wetstraat: "Pijnlijk"

De voorbije jaren is de omgekeerde Nederlandse vlag het symbool geworden van het protest van de boeren tegen de stikstofplannen van de Nederlandse regering. Ook in andere landen worden omgekeerde vlaggen gebruikt door protestbewegingen: zowel bij de Black Lives Mattter-protesten als bij de bestorming van het Capitool in 2021 waren ze al te zien. Historisch gezien is een omgekeerde vlag eigenlijk een noodsignaal: in de 16e eeuw gaven schepen zo aan dat er grote problemen waren.