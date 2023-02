Hasselt zet 200 nieuwe elektrische fietsen in vanop 100 parkeerhavens 

"We hebben opnieuw gekozen voor een flexibel deelsysteem dat past in een centrumstad als de onze", aldus schepen van Mobiliteit Marc Schepers (RoodGroen+). "We starten begin februari al met de vervanging van de huidige elektrische fietsen van DOTT. Vanaf 1 april voorzien we een grote uitrol waarbij we in totaal 200 elektrische fietsen voorzien. Dat aantal willen we uiteindelijk nog verder uitbouwen."