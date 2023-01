Berlijn bevestigt: Duitsland stuurt Leopard 2-tanks naar Oekraïne en geeft ook toestemming aan andere landen om dat te doen

Ook de Poolse premier Mateusz Morawiecki bedankt de Duitse bondskanselier Olaf Scholz op Twitter. Polen beschikt zelf over Leopard 2-tanks en wilde die al veel eerder aan Oekraïne leveren. Daarvoor had het de toestemming nodig van Duitsland. "De beslissing om Leopards aan Oekraïne te leveren is een grote stap vooruit in het stoppen van Rusland", schrijft Morawiecki op Twitter.