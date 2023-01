In Geel opent eerste Kempens ontwenningscentrum voor verslaafden aan illegale drugs

Bij 't Kader zullen 8 tot 11 mensen gemiddeld 6 weken in opname verblijven. In die leefgroep zullen ze therapie krijgen en ook samen koken en sporten bijvoorbeeld. "Het is een ontwenningsprogramma voor gebruikers van illegale drugs. Daarop ligt onze focus. Zij gaan doorheen drie fases tijdens hun opname. Eerst gaan ze ontwennen. Daarbij worden ze begeleid door een verslavingsarts en een psychiater om na te gaan of alles lichamelijk goed gaat. Daarna volgt een behandelingsfase waarin mensen verantwoordelijkheden krijgen en structuur. Ze leren dan hun sterktes en valkuilen kennen. Tot slot is er een oriëntatiefase met onze psycholoog. Daarin gaan we bekijken wat ze nog nodig hebben na het ontwenningsprogramma. Moeten ze nog opgenomen blijven of kunnen ze thuis voort begeleid worden."