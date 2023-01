Van Mesen, België naar New York en terug: Rijksarchief krijgt vandaag verloren middeleeuwse oorkonde van Vlaamse graaf Filips van de Elzas terug

De oorkonde in het Metropolitan Museum was afkomstig van een Duitser die naar de VS was geëmigreerd. In totaal zijn er nu zowat een vijfde van de gekende archiefstukken terug opgedoken.

In principe moet iedereen die zo'n archiefstuk bezit, dit aan de Belgische Staat teruggeven. De documenten behoren immers het Koninklijk Gesticht van Mesen toe, dat staatseigendom is. "We kunnen de verdwenen stukken beschouwen als oorlogsbuit", aldus Callewier. “Het is enkele keren gebeurd dat archiefstukken uit Mesen op een veiling werden aangeboden. In die gevallen hebben we belet dat de verkoop doorging. en ze opgeëist."