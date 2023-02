Veurne pakt sluikstorters hard aan in het West-Vlaams op sociale media: "Bende egoïstische vuulaards"

"Serieus? Zie'j gieder eigenlijk niet beschaamd? Bende egoïstische vuulaards." Die niet mis te verstane boodschap stuurde de stad Veurne via haar Facebookpagina de wereld in om enkele hardnekkige sluikstorters hard aan te spreken. De laatste tijd ligt Veurne er weer vuiler bij. Het stadsbestuur is het beu dat er zo veel huishoudtoestellen, vuilniszakken en ander afval in de natuur wordt gedumpt.

"Het is zeker geen ludieke actie", reageert burgemeester Peter Roose (Veurne Plus). "We willen een duidelijke boodschap geven. Als we het simpel houden en in het West-Vlaams schrijven, is dat gewoon het meest verstaanbaar."