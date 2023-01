Oppositie kritisch over CD&V-voorstel hervorming energiefactuur, ook binnen federale regering moeten violen gestemd worden

De Franstalige socialisten van PS geven zich ook niet zomaar gewonnen. "Voor ons moeten de maatregelen ook gaan over de structurele verlenging van het sociaal tarief", bijten ze van zich af. Federaal minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) liet in een persbericht verstaan "te betreuren dat Van Peteghem niet heeft gewacht op een politieke discussie in de regering voor het voorstel in te dienen". Het houdt ook geen rekening met een mogelijke verlenging van de cheque voor mazout, of het sociale tarief. "Van Peteghem zwijgt hierover in alle talen, het gesprek heeft nog niet plaatsgevonden."