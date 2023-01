Paris Hilton en man Carter Reum verwelkomen eerste kindje via draagmoeder: "We barsten uit elkaar van liefde"

"Het is altijd mijn droom geweest om mama te worden en ik ben zo gelukkig dat Carter en ik elkaar gevonden hebben", vertelt Paris Hilton aan het Amerikaanse tijdschrift People.

Hilton en Reum stapten begin november 2021 in het huwelijksbootje. Na hun huwelijk maakte het koppel bekend dat ze tijdens de coronapandemie begonnen waren met hun ivf-traject. Bij ivf of in-vitrofertilisatie wordt de eicel buiten het lichaam bevrucht en nadien in de baarmoeder geplaatst. "We wisten dat we een gezin wilden bouwen en toen de wereld op slot ging, leek ons dat de perfecte timing", vertelde de kersverse moeder toen in een interview met People tijdens het Women in Entertainment Gala van The Hollywood Reporter.