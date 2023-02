Provinciedomein Bergelen in Gullegem heeft extra stuk bos bij

Op die 2 hectare extra bos werden in totaal bijna 2.300 bomen en struiken aangeplant. Dat zijn er een pak minder dan bij een "gewone" aanplanting. Normaal komen er per hectare zo'n 4.000 planten, maar in het provinciedomein Bergelen doen ze het anders.

Om een meer biodivers bos te krijgen, gebeurt de aanplanting in groepjes. De bomen en struiken worden in kleine groepjes aangeplant. "Het gaat over een mengeling van eiken en struiken", vertelt landschapsarchitect en domeincoördinator van het provinciedomein Pieter Vandevoorde. "Het is de bedoeling dat daar één toekomstboom uit groeit. We gaan dus selecteren, zodat er uit die groepjes één boom overblijft. In de lege ruimte tussen de groepjes, laten we de natuur haar gang gaan. Zo ontstaan spontaan andere soorten. Hopelijk krijgen we op die manier een meer divers bos."