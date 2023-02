Rit van Benelux Tour komt deze zomer aan in Peer: "We hopen op een koninklijke spurt"

De stad Peer heeft iets met wielrennen. In het verleden werden er 42 edities van het na-Tourcriterium De Nacht van Peer georganiseerd. "Met de aankomst van een rit uit de Benelux Tour in Peer sluiten we weer aan bij de Peerse wielertraditie", vindt de burgemeester. "Dertig jaar geleden vond trouwens ook het Belgische Kampioenschap op de weg plaats in Peer", gaat burgemeester Matheï verder. "De titel ging toen naar Johan Museeuw. Met de ritaankomst in de Benelux Tour kunnen de renners zich deze zomer opmaken voor een schitterende finale op Peers grondgebied. We hopen op een koninklijke spurt op de Steenweg Wijchmaal", besluit de burgemeester.