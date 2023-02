Romeinen overspoelen Velzeke weer op de 25-jaarlijkse Caesarfeesten

In 1998 vonden de laatste Caesarfeesten plaats. Een feest dat al sinds de 19de eeuw om de 25 jaar wordt georganiseerd in Velzeke. Op de erfgoedsite van Archeocentrum Velzeke zal je een Romeins kamp kunnen bezoeken. Ook in het centrum van Velzeke zijn er activiteiten gepland. "Velzeke zal net zoals in 1998 baden in de Gallo-Romeinse cultuur. Met elk uur demonstraties van gladiatoren of de cavalerie en een grote ambachtenmarkt. Iedereen is welkom in de dorpskom van Velzeke of aan het Archeocentrum", vertelt schepen Brecht Cassiman.