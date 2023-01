Rotselaar zet in op verkeersveiligheid met trajectcontroles en flitspalen: "Geld van boetes gebruiken voor meer veiligheid"

De gemeente Rotselaar investeert in veilige mobiliteit. In totaal komen er tien trajectcontroles en zes flitspalen bij. Rotselaar krijgt steeds meer verkeer te slikken door zijn centrale ligging en de nabijheid van een autostrade. Daarbij is vooral overdreven snelheid een probleem. De controles komen er in de meest drukke straten: de Hellichtstraat, Beverlaak, Steenweg op Wezemaal, Walenstraat, Hogeweg, Varentstraat, Sint-Jansstraat, Tremelobaan, Torenstraat en Steenweg op Nieuwrode.