65 schoolkinderen uit Liedekerke en Sint-Pieters-Leeuw betrokken bij busongeval in Duitsland, enkel chauffeur lichtgewond

Het ongeval gebeurde in de nacht van 24 op 25 januari op een autosnelweg in Duitsland. “De bus is ingereden op een werfsignalisatie op een stuk waar de snelweg van twee rijbanen naar één gaat”, zegt burgemeester Jan Desmeth (N-VA). “De kinderen konden meteen worden opgevangen in een tweede schoolbus die erachter reed zodat ze niet in de koude moesten blijven staan."